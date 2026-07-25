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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ujížděl v Kynšperku nad Ohří

Pátráme po svědcích, které svou nebezpečnou jízdou mohl ohrozit. 

V pátek 24. července letošního roku kolem šestnácté hodiny v Kynšperku nad Ohří si strážníci městské policie všimli řidiče, o kterém díky místní znalosti věděli, že má vysloven platný zákaz řízení. Proto se ho rozhodli předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat. Třiačtyřicetiletý muž ale na opakované výzvy nereagoval a začal ujíždět vysokou rychlostí. Při ujíždění vjel také na cyklostezku, kde mohl ohrozit několik osob. Před vjezdem na most vozidlo zaparkoval a z místa utekl. Po chvíli byl ale strážníky vypátrán a zadržen. Následně bylo zjištěno, že má třiačtyřicetiletý muž vysloven platný zákaz řízení až do roku 2028.

V souvislosti s tímto policisté pátrají po svědcích, které mohl řidič svou nebezpečnou jízdou ohrozit, a to jak na pozemní komunikaci, tak na cyklostezce. Tímto žádáme případné svědky nebezpečné jízdy, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nebezpečnou jízdu městem mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
25.7.2026

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