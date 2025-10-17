Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Ujížděl před policejní hlídkou
Havaroval a poté se dal na útěk, neutekl však daleko.
DN po pronásledováníPolicisté z cizinecké policie si v uplynulých dnech během běžného výkonu služby v Kostelci nad Orlicí všimli vozidla značky Škoda, které řídil 33letý muž. Dle osobní znalosti policisté věděli, že má blokaci řidičského oprávnění. Z těchto důvodů se ho rozhodli předepsaným způsobem zastavit. Řidič však na výzvu k zastavení nereagoval a začal před nimi ujíždět. V Gallově ulici, při průjezdu levotočivé zatáčky na mokré vozovce při rychlé jízdě, nezvládl řízení, dostal smyk a narazil do betonového obrubníku a následně do oplocení u rodinného domu.
Po nehodě muž vystoupil z vozidla a začal utíkat. Policisté samozřejmě ihned vyběhli za ním a zanedlouho ho v místě bydliště dopadli. Provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 1,62 promile alkoholu a orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl rovněž pozitivní.
Muž se na výzvu policistů podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Následnou lustrací bylo zjištěno, že není držitelem žádné skupiny řidičského oprávnění.
Případ policisté zadokumentovali pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení.
por. Pižlová Šárka, DiS.
