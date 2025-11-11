Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Ujížděl policistům plzeňským ulicemi a přitom havaroval
Třicetiletý řidič vozidla značky Toyota nereagoval na výzvy policistů k zastavení, měl platný zákaz řízení a odmítl se podrobit orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek.
V pondělí 10. listopadu ve večerních hodinách chtěli policisté ze speciální pořádkové jednotky zastavit a zkontrolovat řidiče vozidla značky Toyota Yaris v rámci běžného výkonu služby. Ten místo toho, aby zastavil a předložil doklady potřebné k řízení a provozu vozidla, zrychlil a začal policistům ujíždět. Na výzvy k zastavení pomocí výstražného a zvukového zařízení s červeným nápisem STOP nereagoval. Naopak přidal na rychlosti. Jeho zběsilá jízda začala v ulici Tyršova a pokračovala do ulice Pallova, kde na cyklostezce přehlédl sloupek zabraňující vjezdu vozidel a havaroval. Po nehodě se řidič i jeho spolujezdec pokusili utéct. Spolujezdec si to po chvíli rozmyslel a k vozidlu se sám vrátil. Třicetiletého řidiče policisté pronásledovali a následně za použití donucovacích prostředků omezili na osobní svobodě. Následně ho vyzvali, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a orientačnímu testu na přítomnost omamných a návykových látek. Dechová zkouška byla s negativním výsledkem, testu na drogy se odmítl podrobit. Následnou lustrací policisté zjistili, že řidič má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
por. Michaela Raindlová
11. listopadu 2025