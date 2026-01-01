Ujížděl policistům na koloběžce rychlostí až 100 km/h
Měl zákaz řízení a koloběžka spadá do kategorie motocyklu.
Sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání si v těchto dnech vyslechl od policistů v Luhačovicích muž ve středním věku z blízké obce, který koncem dubna ujížděl policistům v Sehradicích na koloběžce místy rychlostí až 100 km/h. Důvod byl jasný. Muž má soudem zakázáno řízení všech motorových vozidel až do roku 2030.
Jeho koloběžka navíc spadá do kategorie motocyklů, protožemá výkon 6 KW, dosahuje rychlosti vyšší než 25 km/h a není homologována pro jízdu v ČR. V této kategorii je pro jízdu na daném typu koloběžky potřeba mít řidičské oprávnění, registrační značku, je nutné mít také přilbu na hlavě a povinné zákonné pojištění. Muž z těchto pravidel nesplňoval nic. Dechová zkouška u něj byla negativní,test na požití návykových látek odmítl.
V rejstříku trestů má tento recidivista celkem devět záznamů, většinou za řízení pod vlivem návykové látky nebo za stejný trestný čin jako nyní. V posledních měsících ho několikrát zastavili policisté z okolních obcí v různých dopravních prostředcích, které řídil i přes zákaz a navíc pod vlivem návykových látek. V případě odsouzení by mohl strávit za mřížemi až dva roky.
19. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková