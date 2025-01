Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ujížděl policejní hlídce

SOKOLOVSKO – U Karlových Varů byl zadržen.

Sokolovští kriminalisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání jednatřicetiletému muži ze Sokolovska.

Podezřelý muž měl na konci prosince loňského roku krátce před patnáctou hodinou v Chodově na Sokolovsku řídit osobní automobil značky Volkswagen. Na kruhovém objezdu ulic Tovární, Dukelských hrdinů a U Porcelánky způsobil dopravní nehodu s autobusem. Oba řidiči se následně měli odebrat k vyřízení dopravní nehody na bezpečné místo. Řidič osobního vozidla ale odjel neznámo kam.

V pondělí 13. ledna letošního roku krátce před devatenáctou hodinou prováděli policisté z obvodního oddělení Chodov dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Policisté si všimli, že z ulice Karlovarská přijíždí osobní automobil značky Volkswagen, který se rozhodli předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat jeho osádku. Řidič ale na výzvy k zastavení nereagoval a začal ujíždět ulicemi města Chodov. Při jízdě vjel například na chodník či na pěší zónu. Dále podezřelý muž pokračoval do obce Mírová a dále směrem do Karlových Varů. Za obcí Počerny jednatřicetiletý muž vypnul světla a pokračoval dále v jízdě, přičemž na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem STOP POLICIE nereagoval. V Karlových Varech nezvládl řízení a při odbočování na polní cestu sjel do příkopu, kde byl policisty pomocí donucovacího prostředku hrozbou namířenou střelnou zbraní zadržen.

Následnou lustrací řidiče policisté zjistili, že má vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. Dechová zkouška u řidiče vyšla s negativním výsledkem, test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel s pozitivním výsledkem na látky amfetamin/metamfetamin a THC.

V případě prokázání viny tak muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

16.1.2025

