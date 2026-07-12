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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ujížděl hlídce a naboural několik aut

Brnem se ráno proháněl zběsilý řidič, měl pozitivní test na drogy. 

Dnes ráno po osmé hodině prováděli policisté z Obvodního oddělení Brno - sever hlídkovou činnost a v ulici Merhautově se rozhodli zastavit ke kontrole projíždějící vozidlo. Řidič na znamení k zastavení ovšem neragoval a začal agresivně ujíždět. V ulici Elgartově naboural do vozidla, ale ani to ho nezastavilo a ulicemi Husovic se řítil dál. Až v křižovatce ulic Merhautova a Jugoslávská opět havaroval do dalších dvou vozidel, kde ho policisté za použití donucovacích prostředků zadrželi. Třiatřicetiletý muž měl pozitivní test na přítomnost drog a putoval do policejní cely. Jeden z poškozených utrpěl při nehodě lehké zranění. Případem se policisté i nadále zabývají. 

por. Andrea Cejnková, 12. července 2026

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