Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Ujížděl, boural a skončil v poutech
Skončil v obilí a pokusil se ujet taxi. [VIDEO]
Riskantní jízdu řidiče vozidla Škoda Superb řešili minulou sobotu krátce po půlnoci dálniční policisté z Ivanovic na Hané na Vyškovsku. V okresním městě vozidlo zaujalo hlídku svým způsobem jízdy natolik, že se jej policisté rozhodli zkontrolovat. Řidič však na výzvu k zastavení vůbec nereagoval a místo toho se pokusil ujet.
Z Vyškova zamířil směrem na Drysice. V nočních hodinách byl naštěstí provoz minimální, a tak svou bezohlednou jízdou přímo neohrozil další účastníky silničního provozu. Přesto bylo jeho jednání mimořádně nebezpečné. Opakovaně se snažil služební civilní BMW blokovat, aby jej policisté nemohli předjet, a několikrát se pokusil policejní vozidlo dokonce vybrzdit. Když pochopil, že po silnici nemá šanci dálničnímu speciálu ujet, sjel na polní cestu. Tento manévr se mu však stal osudným. Při jízdě mimo komunikaci si poškodil vozidlo a z motorového prostoru začal vycházet hustý dým. Ani to ho ale nezastavilo.
V Ivanovicích na Hané následně nezvládl průjezd zatáčkou a narazil do zaparkovaného vozidla. Když se jej policisté pokusili zastavit zablokováním cesty služebním automobilem, narazil i do něj a pokračoval v úniku. Policisté už však v tu chvíli věděli, s kým mají tu čest. Řidič následně bez rozsvícených světel vjel do pole s obilím, kde vozidlo odstavil a dal se na útěk.
Ani to mu však nepomohlo. Policisté okamžitě rozjeli rozsáhlou pátrací akci, do které se zapojilo několik hlídek. Její finále přišlo krátce po páté hodině ranní, kdy byl hledaný muž zadržen na dálnici D1 na 233. kilometru. Na místě vyšlo najevo, že si po útěku přivolal taxi, kterým se snažil z místa dostat.
Překvapením nebyl ani výsledek orientačního testu na omamné a psychotropní látky, který vyšel pozitivně. Řidič se následně odmítl podrobit odbornému lékařskému vyšetření. Další prověrka navíc ukázala, že měl vysloven zákaz řízení až do října letošního roku. Policisté jeho poškozené vozidlo nechali odtáhnout na policejní záchytné parkoviště. Případem se nyní zabývají vyškovští dopravní policisté pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Není vyloučeno, že se právní kvalifikace může ještě zpřísnit.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 8. července 2026