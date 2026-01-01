Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ujížděl bez zaplacení

Zloději nafty vyšel i pozitivní test na drogy. 

Zřejmě finanční tíseň a současné vysoké ceny pohonných hmot přiměly osmatřicetiletého cizince k sérii újezdů od čerpacích stanic. Policisté zadokumentovali v Brně a okolí, v průběhu letošního dubna deset krádeží nafty v se škodou téměř třicet tisíc korun. Cizinec si na akci vždy měnil nebo upravoval registrační značky, aby jej bylo složitější odhalit. Dopadnout jej se v minulém týdnu nakonec podařilo policistům ze Židlochovic, když se po načerpání pohonných hmot pokusil bez zaplacení ujet od čerpací stanice v Blučině. Při kontrole měl v autě šedesátilitrový sud naplněný po okraj naftou. Navíc mu vyšel pozitivní test na drogy. Kriminalisté následně porovnáním kamerových záznamů zjistili, že je zodpovědný za další krádeže v Brně. Muž proto putoval do policejní cely, kde si za krádeže vyčkal rovnou na potrestání. Jeho Volkswagen nechali policisté odtáhnout zase do policejního skladu.

por. David Chaloupka, 30 dubna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 