Ujížděl bez zaplacení
Zloději nafty vyšel i pozitivní test na drogy.
Zřejmě finanční tíseň a současné vysoké ceny pohonných hmot přiměly osmatřicetiletého cizince k sérii újezdů od čerpacích stanic. Policisté zadokumentovali v Brně a okolí, v průběhu letošního dubna deset krádeží nafty v se škodou téměř třicet tisíc korun. Cizinec si na akci vždy měnil nebo upravoval registrační značky, aby jej bylo složitější odhalit. Dopadnout jej se v minulém týdnu nakonec podařilo policistům ze Židlochovic, když se po načerpání pohonných hmot pokusil bez zaplacení ujet od čerpací stanice v Blučině. Při kontrole měl v autě šedesátilitrový sud naplněný po okraj naftou. Navíc mu vyšel pozitivní test na drogy. Kriminalisté následně porovnáním kamerových záznamů zjistili, že je zodpovědný za další krádeže v Brně. Muž proto putoval do policejní cely, kde si za krádeže vyčkal rovnou na potrestání. Jeho Volkswagen nechali policisté odtáhnout zase do policejního skladu.
por. David Chaloupka, 30 dubna 2026