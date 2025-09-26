Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Ujížděl bez technické a se zákazem
Řidič motocyklu na Jičínsku ujížděl před policií, poté havaroval.
V uplynulých dnech sdělili policisté z dopravního inspektorátu v Jičíně podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 35letému muži, který v srpnu tohoto roku řídil motocykl navzdory několika platným zákazům řízení.
Incident se odehrál ve večerních hodinách na ulici Československé armády v Hořicích, kde si hlídka obvodního oddělení policie Hořice všimla motocyklu značky Honda se dvěma osobami. Policisté se rozhodli motocykl zastavit, avšak řidič na výzvu k zastavení nereagoval a pokračoval v jízdě směrem do centra obce.
Zanedlouho poté, v jedné z hořických ulic, řidič motocyklu nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a havaroval do odpadkového koše zavěšeného na kovovém sloupku. Řidič motocyklu zůstal zaklíněn pod motocyklem, spolujezdec nedbal výzev policistů a byly proti němu užity donucovací prostředky. Při nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob.
Policisté začali celou věc objasňovat, kdy zjistili mimo jiné závažné nedostatky v technickém stavu motocyklu. Ten měl propadlou technickou kontrolu, nefunkční přední i zadní brzdy, ojeté obě pneumatiky pod stanovenou mez po celé šíři dezénu, nefunkční osvětlení. Dále bylo zjištěno, že motocykl nemá sjednané zákonné pojištění a na motocyklu byla připevněna smyšlená a ručně vyrobená registrační značka.
Řidič motocyklu byl vyzván k podrobení se dechové zkoušce, která vyšla negativně. Naopak test na návykové látky vyšel pozitivně, následné výzvě podrobit se lékařskému vyšetření odmítl.
To však nebylo vše, provedenou lustrací v evidencích Policie ČR bylo dále zjištěno, že řidič motocyklu usedl za řídítka i přes to, že má vysloven několik zákazů řízení motorových vozidel.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dvě léta.
26. září 2025
prap. Mgr. Martin Stránský