Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ujížděl a poté i utíkal – neujel a neutekl

LOUNSKO – Policistům z postoloprtské hlídkové služby se snažil zmizet 36 letý muž se zákazem řízení, ale neuspěl.

Žatečtí policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí 36 letému muži z téhož města.

První červencovou středu dopoledne, zhruba kolem čtvrt na dvanáct, si “hlídkaři“ z Postoloprt všimli již známé tváře a světlé Škody Octavie, kterou se rozhodli zastavit a zkontrolovat v obci Hořetice na Žatecku. Jakmile se na policejním autě rozblikaly majáky s nápisem říkajíc “STOP“, řidič reagoval prudkým sešlápnutím plynu a strážcům zákona se snažil ujet.

Zběsilá jízda pokračovala až k výjezdu z obce, tam pokračoval do obce Hrušovany. Pronásledované vozidlo zamířilo do hustého porostu, přičemž se řidič pokusil utéct a schovat prvosledové hlídce. Nicméně svůj úprk vzdal a s policisty dále spolupracoval. Ti ale vzápětí zjistili, že dotyčný výtečník řídil se zákazem řízení platným do roku 2027. Poté, co jej policisté zadrželi, vyslechl si na policejní služebně sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a v případě uznaní viny soudem mu hrozí až 2 léta odnětí svobody.

3. července 2025

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem