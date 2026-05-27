Ujíždějící řidič zastaven PIT manévrem
Měl vysloven platný zákaz řízení a pozitivní test na drogy.
V sobotu 23. května letošního roku kolem dvacáté hodiny večerní prováděli dopravní policisté z dálničního oddělení Lubenec na silnici číslo I/6 dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Před Bochovem měl hlídku při předjíždění ohrozit protijedoucí automobil značky Dacia. Policisté se rozhodli vozidlo předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat jeho osádku.
Řidič jedoucí ve směru do Karlových Varů ale na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem STOP POLICIE nereagoval a místy ujížděl rychlostí téměř 200 km/h. Jelikož svou nebezpečnou a bezohlednou jízdou opakovaně ohrožoval bezpečnost ostatních účastníků provozu, rozhodli se policisté využít oprávnění k zastavení vozidla, přičemž vyčkali na vhodný úsek pozemní komunikace a nepřítomnosti dalších účastníků silničního provozu. Následně využili donucovacího prostředku k násilnému zastavení automobilu a pomocí ochranného rámu ujíždějící vozidlo zastavili.
Následnou lustrací policisté zjistili, že má čtyřiačtyřicetiletý muž vysloven platný zákaz řízení. Dále u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Test na přítomnost omamných a psychotropních látek ale vyšel pozitivně, a na to látky amfetamin/metamfetamin.
Karlovarští policisté čtyřiačtyřicetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání mu tak hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Jan Bílek
27.5.2026