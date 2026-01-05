Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Ujíždějící řidič skončil ve vazbě
Místo zastavení sešlápl plyn a hlídkám ujížděl rychlostí až 200 km/h.
V pátek 2. ledna před jednou hodinou v noci prováděli policisté pohotovostního a eskortního oddělení hlídkovou činnost, když před nimi jedoucí vozidlo BMW začalo na ulici Tovární zrychlovat. Policisté se ho proto rozhodli zastavit. Řidič však na výzvu zareagoval sešlápnutím plynu a hlídce začal ujíždět. Do pronásledování ujíždějícího řidiče, který se měl řítit rychlostí i kolem 200 km/h, se zapojily další dostupné policejní hlídky. Vozidlo se podařilo dohledat odstavené a otevřené ve Velkém Týnci. Policisté díky policejnímu psovi a stopám ve sněhu dohledali nedaleko od odstaveného vozidla muže a ženu, kteří byli vzhledem k počasí nedostatečně oblečeni, navíc je označil také policejní pes. Mimo to policisté u 46letého muže našli klíče od pronásledovaného vozidla. Jeho lustrací policisté zjistili, že má platné tři zákazy řízení motorových vozidel. Zadržený muž se podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem, orientačnímu testu na drogy se ale podrobit odmítl. U jeho 31leté spolujezdkyně našli policisté metamfetamin.
Zadrženému řidiči kolegové ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Na svůj trest čeká ve vazbě. Spolujezdkyni kriminalisté prověřují pro trestnou činnost na úseku toxikomanie.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
5. ledna 2026