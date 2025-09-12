Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ujeli

Nevšimli jste si něčeho? Pokud ano, zavolejte. 

Písečtí dopravní policisté aktuálně prošetřují okolnosti dalších tří dopravních nehod, od kterých účastníci ujeli a informace od svědků by mohly pomoci k jejich objasnění.

Dne 3. září, pár minut před čtvrtou odpolední, jel motocyklista na stroji Honda u obchodního domu Tesco. Od prodejny směrem ke kruhovému objezdu měla jet řidička v modrém automobilu v provedení combi a nedala motorce přednost. Po prudkém brždění motocyklista padl na vozovku. Řidička ujela.

Kolem půl šesté ráno dne 5. září jel v Milevsku po ulici Blechova řidič, zřejmě ve Škoda Octavia I v modré barvě, a u autobusové zastávky narazil do stojícího autobusu značky Iveco. Nezastavil a ujel, škoda na autobusu je kolem 20 000 korun.

Během dne 8. září kdosi narazil do osobního automobilu značky Škoda Scala, který byl zaparkovaný na parkovišti u Kulturního domu v Písku. Nechal za sebou desetitisícovou škodu a ujel.

Máte-li k popisovaným dopravním nehodám jakékoli informace, neváhejte a volejte na linku 974 235 254 či 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

12. září 2025

poškozená Scala

poškozená Scala 

