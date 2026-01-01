Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Ujel od nehody, nadýchal téměř 3 promile

Pátráme po řidičce Škody Octavia, do jejíhož vozu narazil. 

Ve středu 25. února krátce před 17. hodinou nezvládl čtyřiačtyřicetiletý řidič řízení vozidla Peugeot a na silnici mezi obcemi Racková a zlínskou částí Mladcová narazil do protijedoucího vozu. Po nehodě nezastavil a pokračoval v jízdě. Za ním jela mladá řidička, která nehodu oznámila na tísňovou linku a navigovala policisty až k místu, kam řidič směřoval.

Policisté řidiče zastavili u čerpací stanice ve Zlíně na ulici Gahurova. Dechová zkouška byla pozitivní, ukázala vysokou hodnotou požitého alkoholu - 2,73 promile. Řidič vysvětlil, že pracoval na stavbě a během toho popíjel pivo.

Je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody, zákaz řízení motorových vozidel a peněžitý trest.

Pátráme po řidičce pravděpodobně bílé Škody Octavia, s níž se tento podnapilý řidič jedoucí v bílém Peugeotu 5008 střetl a následně ujel. Ozvat se může na tísňovou linku policie – 158.

Děkujeme.

27. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

