Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Úhyn dvou psů na Lipensku
Případem se zabývají policisté z Lipna nad Vltavou.
Včerejšího dne přijali policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou oznámení o úhynu dvou jack russel teriérů, ke kterému mělo dle oznamovatelky dojít v příčinné souvislosti s otravou sinicemi z vodní nádrže Lipno.
Policisté zaznamenali, že se tato informace objevila i na sociálních sítích a vše začali ihned prověřovat. Z dosud provedeného šetření však nevyplývají žádné skutečnosti, na jejichž podkladě by bylo možno učinit závěr, že k úhynu psů došlo v důsledku otravy z vodní nádrže Lipno. Policisté mají také k dispozici infomaci z povodí o pravidelném monitoringu kvality vody. Zatím nic nenasvědčuje skutečnosti, že by měla být voda v nádrži nebezpečná. Policisté na případu dále pracují.
"Dne 26.5.2026 byl realizován pravidelný monitoring kvality vody ve vodní nádrži Lipno. Vzorky byly odebrány v podélném profilu na čtyřech odběrových místech (Lipno nad Vltavou – u hráze, Frymburk, Dolní Vltavice a Horní Planá). Kvalita vody je na základě doposud realizovaných analýz dobrá. Biomasa planktonních sinic je aktuálně nízká. Vizuálně jsou patrné pouze drobné vločky roztroušené ve vodním sloupci. Většina vodního sloupce je aktuálně dostatečně saturována kyslíkem, k jeho významnějšímu poklesu dochází pouze v nejhlubších částech nádrže. Při březích na návětrné straně dochází k výrazné akumulaci pylu z kvetení jehličnanů." tisková mluvčí státního podniku Povodí Vltavy, paní Mgr. Pavlína Mertl, MBA.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
27. května 2026