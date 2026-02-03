Policie České republiky  

Uháněl obcí 108 km/h

Piráti silnic na Trutnovsku a v Jičíně. 

radar.jpgradar.Včera před 14. hodinou dopravní policisté z Trutnova při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v Horní Olešnici změřili 33letého řidiče ve vozidle Škoda, který obcí, kde je dovolená maximální rychlost jízdy 50 km/h, uháněl rychlostí 108 km/h.
Muž na místě přišel o řidičský průkaz, policisté s ním sepsali oznámení o přestupku, které však odmítl podepsat.

Obdobný případ řešili "dopraváci" v  obci Libáň na Jičínsku. 
Během dohledu policisté zaznamenali 37letého řidiče vozidla značky Volvo, kterému byla naměřena rychlost 89 km/h, a to v zóně s nejvyšší dovolenou rychlostí 40 km/h. Hlídka vozidlo zastavila a provedla silniční kontrolu. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz a další jízda mu byla zakázána.

Oba řidiče policisté oznámí správnímu orgánu k projednání, přičemž jim hrozí pokuta do 25 tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel od 6 do 18 měsíců.

Apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby jezdili dle silničních pravidel a byli tak ohleduplní k ostatním řidičům. Nedodržení „rychlosti“ vede mnohdy k fatálním dopravním nehodám.  

por. Pižlová Šárka, DiS.
11:00, 3.2.2026

