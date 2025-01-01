ÚDV SKPV na mezinárodní konferenci o budování totalitní justice
Ředitel plk. Dalimil Sypták se zúčastnil mezinárodní konference na téma "Československá justice 1948-1989 jako pilíř režimu II. léta 1948-1950 - aneb budování totalitní justice".
Dne 13. října 2025 se v zasedací místnosti sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Paláci Archa v Praze konala mezinárodní konference na téma "Československá justice 1948-1989 jako pilíř režimu II. léta 1948-1950 - aneb budování totalitní justice".
Konference byla věnována prvním letům komunistického režimu, kdy došlo k zásadní přeměně československé justice v nástroj politické moci. V rámci odborné diskuse ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR (ÚDV SKPV) plk. JUDr. Dalimil Sypták, Ph.D., LL.M., odpovídal na dotazy týkající se konkrétních nástrojů, jimiž totalitní justice po roce 1948 upevňovala svou moc. Připomněl také úlohu Státní bezpečnosti (StB), která přímo podléhala vedení Komunistické strany Československa a stala se klíčovým nástrojem represí, sledování a vyšetřování politických oponentů. Upozornil také na nové normy, které umožnily trestní postih tzv. třídních nepřátel.
„Cílem tehdejší justice nebylo hájit právo, ale prosazovat zájmy vládnoucí moci. Procesy, které měly demonstrovat třídní spravedlnost, byly předem pečlivě připravovány, a to v úzké spolupráci nejen mezi justičními orgány, ale také bezpečnostními složkami a stranickým aparátem“, uvedl ředitel ÚDV SKPV.
ÚDV SKPV dlouhodobě zkoumá mechanismy represí komunistického režimu a v rámci trestního řízení shromažďuje důkazy o trestných činech představitelů totalitního systému. Podobné konference jsou proto významnou platformou pro výměnu poznatků mezi historiky, právníky a institucemi, které se věnují vyrovnání s minulostí. Důležitost těchto témat ve svých vystoupeních zdůraznili jak senátor a předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR Ing. Tomáš Goláň, tak předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař
Na snímku zleva JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., předseda NSS, JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., děkan PF ZČ v Plzni a ředitel ÚDV SKPV
Na snímku ředitel ÚDV SKPV v diskuzi s Ing. Tomášem Goláněm, senátorem a předsedou Ústavně-právního výboru
Na snímku ředitel ÚDV SKPV v diskuzi s PhDr. Eduardem Stehlíkem, Ph.D., MBA, ředitelem Památníku Lidice
Během jednání konference – pohled do sálu na účastníky