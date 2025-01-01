Policie České republiky  

ÚDV SKPV na konferenci o bezpečnosti totalitních režimů

Ředitel plk. Dalimil Sypták vystoupil na konferenci (Ne) Bezpečnost v Československu konané v Českých Budějovicích,  věnované problematice kriminality a bezpečnostní politiky totalitních režimů. 

Ve dnech 1.–2. října 2025 se v prostorách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích konala konference (Ne) Bezpečnost v Československu: Kriminalita, zločin, nehody v letech 1945 – 1992, věnovaná problematice kriminality a bezpečnostní politiky totalitních režimů.

Ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR (ÚDV SKPV) plk. JUDr. Dalimil Sypták, Ph.D., LL.M., zde vystoupil s příspěvkem „(Ne)bezpečnost v Československu 1948–1989. Vnitřní nepřítel jako objekt bezpečnostní politiky“.

Ve svém vystoupení poukázal na to, že pojem bezpečnosti byl v období komunistického režimu chápán jako ochrana režimu, nikoli občanů, a připomněl, jak byly právní normy i bezpečnostní složky zneužívány k potlačování svobody při projevech nesouhlasu.

V závěru zdůraznil význam práce ÚDV SKPV, který se i po desetiletích věnuje objasňování nepromlčitelných zločinů komunismu jako morálnímu i právnímu závazku vůči obětem.

Konferenci zároveň podtrhla nová právní úprava – zákon č. 273/2025 Sb., účinný od 1. září 2025, jenž umožňuje obětem komunistické akce Asanace žádat o jednorázové odškodnění.

„Vyšetřování zločinů komunismu není jen hledáním spravedlnosti pro minulost, ale také důležitým odkazem pro budoucnost.

Posláním ÚDV SKPV je tak v odůvodněných případech postavit odpovědné osoby za způsobené zločiny před soud.

Naší úlohou je na konkrétních kazuistikách připomínat, kam až může vést, když je bezpečnost zneužita k umlčení svobody,“ uvedl ředitel ÚDV SKPV.

zdroj: ÚSTR - ÚDV SKPV na konferenci o bezpečnosti totalitních režimůzdroj: ÚSTR - ÚDV SKPV na konferenci o bezpečnosti totalitních režimůzdroj: ÚSTR - ÚDV SKPV na konferenci o bezpečnosti totalitních režimů
Zdroj: ÚSTR - ÚDV SKPV na konferenci o bezpečnosti totalitních režimů

kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař

