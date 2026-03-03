Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Údajný policista z Oddělení hospodářské kriminality Louny

 Od včerejšího odpoledne se nám z celé republiky ozývají vyšší počty dotazujících, které kontaktoval údajný kriminalista nprap. Beránek z Oddělení hospodářské kriminality Louny, a sice s informacemi, že mají napadený účet.

 JEDNÁ SE O PODVOD, který cílí na důvěřivé lidi, přičemž se podvodníci snaží vymámit finanční obnos ze svých obětí. Ve většině případů se Vás snaží přesvědčit, aby jste přesunuli své peníze na BEZPEČNÝ ÚČET - NIC TAKOVÉHO NEEXISTUJE. Sdělujeme, že žádný takový kriminalista na zmíněném oddělení nepracuje a v tuto chvíli se předanými informacemi zabýváme. Policisté ani kriminalisté Vás takovýmto způsobem nikdy kontaktovat nebudou, a pokud ano, tak pouze s vidinou osobního setkání na příslušném oddělení.

 Dnešní digitální doba si vyžaduje větší ostražitost, a proto děkujeme občanům, že si informace ověřují a dané skutečnosti nám předali.

ZÁKLADNÍ RADY - JAK SE NENECHAT OKRÁST V DIGITÁLNÍM PROSTŘEDÍ

  • Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.
  • Ověřujte si, kdo Vám píše nebo volá. Může se totiž jednat jen o zdařilý podvod. Kamarád, policista, bankéř nebo rodinný příslušník, za kterého se podvodník vydává, o tom ani neví.
  • Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené a naléhavá situace třeba ani neexistuje.
  • Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví.
  • Nepodléhejte manipulativnímu jednání, naléhavé situaci financí v ohrožení,  fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.
  • Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.
     

3. března 2026
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

