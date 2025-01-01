Účetní
KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha I – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 1, Bartolomějská 6
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- Zpracování účetních dokladů
- Vedení pokladny
- Evidence faktur
- Kontrola a zpracování cestovních příkazů
- Účtování v systému SAP/R3
- Inventarizace finančních prostředků a cenin
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 9 se mzdou 23.110,- Kč – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, dětský tábor a další)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- Znalost práce na PC, technika administrativy
- Vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
- Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
- Práce v kolektivu
Výhodou
- Praxe v oblasti administrativní činnosti
- Vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti
- Znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
- možnost nástupu: 1.1.2026
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu magdalena.hofmanova@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha1@pcr.cz s předmětem „účetní“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha I, tel. číslo: 974 851 050, 731 553 216.