Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Účetní

KŘP hl. m. Prahy, ekonomické oddělení OŘ Praha I  – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 1, Bartolomějská 6
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • Zpracování účetních dokladů
  • Vedení pokladny
  • Evidence faktur
  • Kontrola a zpracování cestovních příkazů
  • Účtování v systému SAP/R3
  • Inventarizace finančních prostředků a cenin

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 9 se mzdou 23.110,- Kč – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, dětský tábor a další)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna

Požadujeme

  • Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • Znalost práce na PC, technika administrativy
  • Vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání
  • Bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • Práce v kolektivu

Výhodou

  • Praxe v oblasti administrativní činnosti
  • Vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti
  • Znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ

Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí - čtvrtek 7:00 – 15:45 hodin, pátek 7:00 – 14:30 hodin
  • možnost nástupu: 1. 5. 2026
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu magdalena.hofmanova@pcr.cz, nebo krpa.eo.praha1@pcr.cz s předmětem „účetní“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení OŘ Praha I, tel. číslo: 974 851 050, 731 553 216.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 