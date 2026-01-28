Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Ublížení na zdraví
Mladší muž měl způsobit pád senioru z jízdního kola. Přivítáme vaše svědectví.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory vyšetřují případ z loňského května, kdy došlo k zranění staršího muže po předchozím verbálním incidentu na křižovatce ulic Antonína Barcala a Milady Horákové.
Dne 24. května 2025 v 10:55 hod. se dva muži - oba cyklisté, setkali u přechodu pro chodce na zmíněném místě, kde mezi nimi došlo k verbální výměně názorů. Po přejetí přechodu směrem k ulici Větrná mladší z nich druhému způsobil pád z kola a následné zranění.
Vzhledem k tomu, že je případ ve fázi šetření úmyslného trestnému činu, žádáme případné svědky incidentu, aby se nám ozvali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory, M. Chlajna 45, telefon 974 226 720 nebo na linku tísňového volání 158.
Předem děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. ledna 2026