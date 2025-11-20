Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
U Zlivi došlo ke srážce dvou vlaků
Na místě zasahovaly všechny složky IZS, zraněny byly desítky lidí.
Dnes po 6:00 hodině došlo u obce Zliv na Českobudějovicku ke srážce dvou vlaků. Na místo nehody okamžitě vyjely policejní hlídky, které na místě pomáhaly ostatním složkám IZS se zraněnými a zajišťovaly plynulý průjezd sanitních vozů, které mířily na místo a odvážely zraněné. Policisté spolu se strážníky městské policie vytvořili bezpečný koridor pro jejich hladký a rychlý průjezd především do českobudějovické nemocnice, a také do nemocnic v okolních městech. Na místě byl k dispozici rovněž krizový intervent policie a zároveň byla zřízena krizová telefonní linka 974 222 158, kde do 16:00 hodin příbuzní a také zranění získávali potřebné informace, celkem jsme vyřídili 13 hovorů.
Na místo vyjeli českobudějovičtí kriminalisté, kteří provedli ohledání místa srážky a další nezbytné úkony ke zjištění přesných příčin a okolností této nehody. Z dosavadních informací vyplývá, že ve směru z Českých Budějovic na Plzeň jel rychlík, v opačném směru osobní vlak. Z dosud nezjištěných příčin došlo několik stovek metrů za obcí Zliv ke srážce obou vlaků. V soupravách cestovalo pět desítek osob, tři desítky z nich utrpěly zranění a byly převezeny do nemocnic. Předběžná škoda na obou vlakových soupravách byla vyčíslena na 150 milionů korun. Provedená dechová zkouška obou strojvedoucích ukázala negativní výsledek. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Informace o tom, jak k nehodě přesně došlo, jsou předmětem dalšího vyšetřování. O jeho průběhu budeme veřejnost informovat.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. listopadu 2025