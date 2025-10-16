Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
U Týna se objevila puma
Policisté a myslivci prověřují možný výskyt větší kočkovité šelmy. Varují i občany.
Po dohodě s představiteli města Týn nad Vltavou varují policisté a strážníci občany před možným nebezpečím ze strany větší kočkovité šelmy. Pracují totiž s informací od myslivce veterináře, který začátkem týdne spatřil v katastru obce Nuzice poblíž Židovy strouhy větší kočkovitou šelmu. Podle stavby těla zvířete a následně nalezených, byť nezřetelných stop, by se mohlo jednat o pumu. Po konzultaci s odborníky ze zoologické zahrady není možné stoprocentně potvrdit, že jde podle stop o pumu, ale také není možné toto nebezpečí podcenit.
Společně s myslivci budou učiněna opatření k zmapování možného pohybu zvířete a k potvrzení jeho výskytu. Pak by následovalo jeho odchycení.
Možnost, že by puma napadla člověka je velmi malá, nicméně žádáme občany, aby se několik dnů této lokalitě vyhýbali, usnadní tím práci myslivcům.
Informace k výskytu tohoto zvířete volejte na linku 158. K zvířeti se samozřejmě zbytečně nepřibližujte. Pokud vám nebude hrozit nebezpečí zvíře vyfotografujte nebo natočte a informujte o tom policii.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz
