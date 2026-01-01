Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
"U silnice stálo dítě," volal řidič na policii
Ukázalo se, že šlo o figurínu, která měla zpomalit provoz.
Malé děvčátko minul včera u silnice před Pozořicemi řidič směřující do zaměstnání kolem čtvrté hodiny ranní. Protože mu to přišlo divné, zavolal své přítelkyni, která jela stejným místem, avšak o něco později. I ona holčičku potkala. Řidič tak z obavy, aby se samotnému dítěti v noci u silnice nic nestalo, zavolal na tísňovou linku. Policisté proto okamžitě vyrazili na místo. Jak po pár minutách zjistili, holčička si v Pozořicích u silnice ještě nějakou dobu postojí. Jedná se totiž o figurínu, která má působit na řidiče, aby jeli opatrně. Jenže její čerstvá instalace některé řidiče překvapila a zapůsobila na ně i jiným způsobem, než se očekávalo. I když se jednalo o marný výjezd s úsměvným rozuzlením, nelze se na volajícího zlobit. Nebyl lhostejný k dítěti, které mohlo být v nesnázích.
por. David Chaloupka, 6. února 2026