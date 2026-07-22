Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
U parku srazil cyklista chodce
Ten utrpěl lehčí krvácivé zranění.
V pondělí kolem 14.15 projížděl 17letý cyklista ze sídliště Sever do centra České Lípy a v klesání na chodníku, kde s kolem neměl co dělat, ve vysoké rychlosti srazil o rok staršího mladíka, který procházel do města stejným směrem. Ke kolizi došlo na úrovni městského parku. Chodec při ní utrpěl krvácivé zranění, se kterým byl převezen do českolipské nemocnice na ošetření.
V této souvislosti se obracíme na cyklisty, kteří nyní vyrazili na kolech ven ve velkém počtu, aby dbali všech dopravních předpisů a byli k chodcům ohleduplní. Chodníky patří chodcům a cyklista je z pohledu zákona řidič. Při jízdě na kole ve městě raději zpomalte a neohrožujte zdraví a životy chodců, zejména pak dětí a seniorů. Prázdniny lze prožít bezpečně a s úsměvem. Ohleduplnost nakonec chrání nás všechny.
22. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková