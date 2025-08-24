Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
U Dolánek na Turnovsku vyhasl o sobotní noci mladý lidský život
Náraz do stromu nepřežila řidička a spolujezdec skončil ve vážném stavu v nemocnici.
V sobotu 23. srpna 2025 kolem třičtvrtě na jedenáct večer vyjížděly všechny složky Integrovaného záchranného systému k vážné dopravní nehodě, která se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem.
Mladá řidička jela s vozidlem BMW ve směru od Malé Skály na Turnov a poblíž Dolánek pravděpodobně začala předjíždět další dvě před sebou jedoucí vozidla, přičemž dostala se svým vozidlem smyk a vyjela vlevo mimo vozovku, kde následoval náraz do stromu. Řidičku i jejího spolujezdce převezla Zdravotnická záchranná služba do liberecké nemocnice. Dechová zkouška nemohla být na místě nehody z důvodu vážných zranění provedena. Řidička následně bohužel velmi vážným zraněním v nemocnici podlehla.
Komunikace byla v daném úseku po dobu šetření nehody až do páté hodiny ranní uzavřena. Na místě řídili provoz policisté.
Přesná příčina a okolnosti této nehody budou nyní předmětem dalšího šetření.
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
24. 8. 2025