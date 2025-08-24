Policie České republiky  

U Dolánek na Turnovsku vyhasl o sobotní noci mladý lidský život

Náraz do stromu nepřežila řidička a spolujezdec skončil ve vážném stavu v nemocnici. 

V sobotu 23. srpna 2025 kolem třičtvrtě na jedenáct večer vyjížděly všechny složky Integrovaného záchranného systému k vážné dopravní nehodě, která se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem.

Mladá řidička jela s vozidlem BMW ve směru od Malé Skály na Turnov a poblíž Dolánek pravděpodobně začala předjíždět další dvě před sebou jedoucí vozidla, přičemž dostala se svým vozidlem smyk a vyjela vlevo mimo vozovku, kde následoval náraz do stromu. Řidičku i jejího spolujezdce převezla  Zdravotnická záchranná služba do liberecké nemocnice. Dechová zkouška nemohla být na místě nehody z důvodu vážných zranění provedena.  Řidička následně bohužel velmi vážným zraněním v nemocnici podlehla.

Komunikace byla v daném úseku po dobu šetření nehody až do páté hodiny ranní uzavřena. Na místě řídili provoz policisté. 

Přesná příčina a okolnosti této nehody budou nyní předmětem dalšího šetření. 

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
24. 8. 2025

