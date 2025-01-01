Policie České republiky  

Tzv. „vhodnými nátlakovými opatřeními“ chtěl docílit vystěhování opoziční spisovatelky a jejího manžela z ČSSR
Bývalý důstojník StB ze správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli šikanoval manželský pár s cílem donutit jej k vystěhování. Ten ale odolal.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV v polovině listopadu 2025 předložil Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 6 spis s návrhem na podání obžaloby na bývalého důstojníka StB z X. správy SNB poručíka JUDr. P. B. (74).
Ten byl úřadem obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 a), 2 b) trestního zákoníku ve znění účinném do 30.11.2011, když jako tzv. „řídící orgán“ plánoval, realizoval a vyhodnocoval profylakticko-rozkladná opatření proti autorce samizdatové literatury, vydávané v Edici Petlice, Edici Expedice a ’68 Publishers, a jejímu manželovi, který spolupracoval s Československou televizí a rozhlasem, s cílem, aby zanechali své tvůrčí činnosti a trvale se vystěhovali z ČSSR. Takovými opatřeními byly např. nucené styky, přezkušování z pravidel silničního provozu, kontroly technického stavu vozidla a působení na zaměstnavatele poškozeného, aby s ním byla rozvázána spolupráce. Manželé nakonec šikaně StB nepodlehli a z Československa se nevystěhovali.
Obrázek: Žádost obviněného o nevydání osvědčení o technickém průkazu poškozenému
Obviněný je v případě odsouzení ohrožen trestní sazbou od dvou do deseti let odnětí svobody.
Právo poskytovat další informace si vyhradilo dozorující Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař