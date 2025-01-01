Policie České republiky  

Tzv. „vhodnými nátlakovými opatřeními“ chtěl docílit vystěhování opoziční spisovatelky a jejího manžela z ČSSR

Bývalý důstojník StB ze správy kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli šikanoval manželský pár s cílem donutit jej k vystěhování. Ten ale odolal. 

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV v polovině listopadu 2025 předložil Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 6 spis s návrhem na podání obžaloby na bývalého důstojníka StB z X. správy SNB poručíka JUDr. P. B. (74).

Ten byl úřadem obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 a), 2 b) trestního zákoníku ve znění účinném do 30.11.2011, když jako tzv. „řídící orgán“ plánoval, realizoval a vyhodnocoval profylakticko-rozkladná opatření proti autorce samizdatové literatury, vydávané v Edici Petlice, Edici Expedice a ’68 Publishers, a jejímu manželovi, který spolupracoval s Československou televizí a rozhlasem, s cílem, aby zanechali své tvůrčí činnosti a trvale se vystěhovali z ČSSR. Takovými opatřeními byly např. nucené styky, přezkušování z pravidel silničního provozu, kontroly technického stavu vozidla a působení na zaměstnavatele poškozeného, aby s ním byla rozvázána spolupráce. Manželé nakonec šikaně StB nepodlehli a z Československa se nevystěhovali.

Obviněný je v případě odsouzení ohrožen trestní sazbou od dvou do deseti let odnětí svobody.

Právo poskytovat další informace si vyhradilo dozorující Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6.

