Policie České republiky  

Tzv. nepřítel socialistického zřízení vysídlen v rámci akce „Asanace“
Karlovarský strojvedoucí se dostal do pozornosti StB poté, co podepsal Prohlášení Charty 77 a pomlouval komunistickou stranu a její funkcionáře.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV stíhá bývalého příslušníka StB z okresní správy SNB Karlovy Vary nadporučíka F. F. (75).
Ten nechal v roce 1983 na poškozeného zavést signální svazek „Náboj“ za účelem objasnění jeho zapojení do hnutí Charty 77 a „zadokumentování trestné činnosti s tímto hnutím spojené“. S poškozeným následně prováděl vynucené pohovory, nechal jej fyzicky sledovat, kontroloval mu poštu a nasadil na něj tajného spolupracovníka. Vlivem těchto opatření si poškozený podal žádost o povolení k trvalému vystěhování z Československa.
Svazek „Náboj“ obviněný ukončil poté, kdy se poškozený v souladu s cíli akce StB „Asanace“ na sklonku roku 1984 vystěhoval se svou manželkou do Rakouské republiky, a při ukončení jeho rozpracování rovněž navrhl zařazení poškozeného na tzv. index nežádoucích osob.
Obviněnému může být v případě odsouzení ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329/1 a), 2 b) trestního zákoníku uložen až desetiletý trest odnětí svobody.
Právo poskytovat další informace si vyhradilo dozorující Okresní státní zastupitelství v Karlových Varech. Obrázek: Vyhodnocení ročního prováděcího plánu okresní správy SNB Karlovy Vary za rok 1984.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař