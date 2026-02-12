Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

Policisté územního odboru Opava se od července loňského roku zabývají případem možného týrání osoby žijící ve společném obydlí v jedné z obcí na Opavsku. To mělo probíhat ze strany muže a ženy středního věku vůči příbuzné osobě seniorského věku, a to nejméně od roku 2021. 

Ti měli seniorku během této doby ve společném rodinném domě opakovaně vulgárně urážet, omezovat ji v užívání společných prostor, zejména sociálního zařízení domu, nebo jí nutili dodržovat přísná domácí pravidla spočívající ve vykonávání různých domácích prací, včetně náročných fyzických úkonů. Kromě psychického týrání mělo docházet také k fyzickému napadání, které mělo za následky zranění lehčího charakteru.

Prvotní podnět policistům přišel na obvodní oddělení v Kravařích z Odboru sociálních věcí z místního městského úřadu.  Na základě tohoto oznámení započalo prověřování ve věci, kdy si případ posléze přebrali opavští kriminalisté. Ti na začátku roku 2026 sdělili muži a ženě obvinění ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky. Soudce a státní zástupce také akceptoval podnět policistů na vzetí obviněných do vazby.

Všechna oznámení o jakékoliv formě domácího násilí pečlivě prověřujeme. V rámci zákona o Policii České republiky jsme oprávněni u důvodného podezření vykázat osobu ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí až na dobu čtrnácti dnů. Toto opatření slouží k okamžité ochraně ohrožené osoby a k zajištění jejího bezpečí. Jen v loňském roce jsme na Opavsku tohoto oprávnění využili celkem ve 24 případech.

por. Jan Segsulka, DiS.
12. února 2026
oddělení tisku

