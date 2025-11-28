Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Týden za dětství bez násilí: Policie ČR spouští na Kolínsku nový preventivní projekt "Respektuj můj osobní prostor"
V souvislosti s celostátní akcí Týden za dětství bez násilí, která proběhla ve dnech 18. až 25. listopadu 2025, byl na Kolínsku naplno spuštěn nový preventivní program s názvem „Respektuj můj osobní prostor“.
Cílem projektu, který bude realizován preventistou PČR ve spolupráci se zapojenými základními školami na Kolínsku, je reagovat na stále se objevující případy sexuálního zneužívání dětí. Zaměřuje se zejména na děti v raném školním věku (6–10 let), tedy žáky 1. až 5. tříd ZŠ, kteří často nemají dostatečné povědomí o svých osobních hranicích a bojí se o nevhodných situacích mluvit.
Projekt "Respektuj můj osobní prostor" probíhá formou 45minutové interaktivní vyučovací hodiny vedené preventistou PČR. Hlavní náplní je naučit děti rozpoznávat vhodné a nevhodné doteky a vědět, na koho se v případě potřeby obrátit. Projekt je zaměřen nejen na prevenci sexuálních útoků, ale také na respektování druhých.
Klíčové myšlenky a cíle programu:
- Vědomí hranic: Učit děti, že každý má právo na svůj osobní prostor.
- Asertivní komunikace: Poskytnout dětem odvahu a schopnost jasně a srozumitelně říci „NE“ v situacích, kdy se cítí nepříjemně.
- Vzájemný respekt: Ukázat dětem, že co je příjemné mně, nemusí být příjemné druhému.
- Rozpoznání rizika: Pomoci dětem rozpoznávat vhodné a nevhodné doteky a definovat si osobní hranice.
Projekt je inspirován zahraničními zdroji, jako jsou britský program NSPCC's "Speak out Stay safe" a původně australský projekt "My Body Belongs to Me".
V případě zájmu o realizaci preventivního programu „Respektuj můj osobní prostor“ ve vaší škole na Kolínsku, obraťte se prosím s žádostí přímo na preventistu prostřednictívm e-mailu iva.nasadosova@pcr.cz.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
28. listopadu 2025