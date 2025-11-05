Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Týden ve znamení fotbalu a bezpečnostních opatření
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje připravilo v souvislosti s konáním fotbalových utkání, která se uskuteční v tomto týdnu, bezpečnostní opatření, a to především k zajištění klidu, bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Plzně.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje připravilo v souvislosti s konáním fotbalových utkání, která se uskuteční v tomto týdnu, bezpečnostní opatření, a to především k zajištění klidu, bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Plzně. Dne 6. listopadu 2025 se odehraje fotbalový zápas mezi mužstvy FC Viktoria Plzeň a Fenerbahçe SK v rámci Evropské ligy UEFA. Druhé fotbalové utkání, tentokrát Chance ligy mezi mužstvy FC Viktoria Plzeň a SK Slavia Praha, se bude konat dne 9. listopadu od 18:30 hodin. Oba zápasy se uskuteční v plzeňské Doosan Aréně.
Na dodržování vnitřního pořádku a bezpečnosti nejen v bezprostředním okolí fotbalového stadionu budou během obou těchto utkání dohlížet desítky policistů a to jak ze struktur Krajského ředitelství policie Plzeň, tak i z plzeňského městského ředitelství. Konkrétně se bude jednat o policisty ze služby pořádkové policie, dopravní a cizinecké policie, speciální pořádkové a krajské pořádkové jednotky, zásahové jednotky nebo o policisty ze skupiny kynologických činností. Do opatření budou samozřejmě zapojeni i kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování, stejně tak jako policisté z antikonfliktního týmu, pohotovostního a eskortního oddělení a odboru technické ochrany se služebním dronem.
Oba fotbalové zápasy byly s ohledem na vysoký počet fanoušků vyhodnoceny jako vysoce rizikové, a proto budou do opatření dále zařazeni i policisté z jiných krajských ředitelství. Taktéž spolupracujeme s Městskou policií Plzeň, Magistrátem města Plzně, s bezpečnostní agenturou, pořadateli i se samotným klubem FC Viktoria Plzeň.
Přípravě bezpečnostních opatření věnujeme maximální pozornost a v případě narušení veřejného pořádku jsme připraveni okamžitě a efektivně zasáhnout. Situaci a chování nejen fanoušků budeme monitorovat jednak v bezprostřední blízkosti fotbalového stadionu, ale i v centru města a přilehlých městských částech. Pod dohledem policistů budou samozřejmě i všechny příjezdové cesty do Plzně. Před zápasy, během jejich průběhů a po skončení budeme tak jako obvykle průběžně shromažďovat a vyhodnocovat aktuální informace. K tomu nám bude pomáhat tzv. mobilní monitorovací centrum.
Fanoušky, návštěvníky a všechny občany města Plzně žádáme, aby v den konání fotbalových utkání svá vozidla parkovali na vyhrazených parkovištích, nebránili provozu a dbali na pokyny policistů.
Dále upozorňujeme na zákaz zahalování obličejů a zákaz používání pyrotechnických předmětů. Použití pyrotechniky, kromě toho, že je to značně nebezpečné z důvodu možného zranění osob či vzniku požáru a tím poničení majetku stadionu, je kvalifikováno jako přestupek, za který může být uložena pokuta od 10 tisíc korun až do výše 50 tisíc korun. Při opakovaném přestupku pak pokuta až do 100 tisíc korun. To samé platí i pro využívání pyrotechniky při přesunu na fotbalový zápas a při cestě z něj, stejně tak jako pro vnášení pyrotechniky na fotbalový stadion.
Všem fanouškům přejeme příjemný, ničím a nikým nerušený fotbalový zážitek.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
5. listopadu 2025