Týden se vyhýbal spravedlnosti muž, který odcizil veškeré úspory invalidní důchodkyni z České Lípy

ČESKOLIPSKO - Ve zkráceném přípravném řízení se už zodpovídá z přečinu krádeže.

V pondělí 6. ledna nahlásila 76letá invalidní seniorka z České Lípy krádež 80 000 korun v její domácnosti. Z té jsme podezřívali dva bezdomovce, které její 77letá spolubydlící pozvala do bytu. Chtěla se tím mužům odvděčit za to, že jí pomohli, když upadla před domem na náledí.

Prověřováním případu jsme zjistili, že ji má na svědomí pouze jeden z nich. Třicetiletý muž, jenž má hlášené trvalé bydliště v České Lípě, ale žije dlouho jako bezdomovec a pohybuje se na různých místech. V den, který se stal osudným pro 76letou těžce nemocnou ženu upoutanou na lůžko, se připojil k jinému bezdomovci vlastně náhodou. Ten je o rok starší a formální bydliště má hlášené na Děčínsku. I jeho jsme již vypátrali a vyslechli. Z ničeho jsme ho neobvinili. Oba bezdomovci v bytě na pozvání žen v inkriminovanou dobu sice byli, ale muž z Děčínska si odtud nic neodnesl.

Třicetiletý muž zneužil své přirozené výřečnosti a v nestřežené chvilce odcizil nejen 4 000 korun a osobní doklady seniorky, která ho do bytu pozvala, ale i peněženku s veškerými úsporami její 76 leté spolubydlící. Ta o den později zemřela v důsledku selhání srdce.

Muž stačil jejích 80 000 korun utratit během jediného týdne, a to za ubytování v pensionu, jídlo, oblečení, nový telefon a také za hry na výherních automatech. Vědom si toho, co způsobil, ukrýval se před českolipskými policisty v Ústeckém kraji a také zásadně změnil svou vizáž týkající se jeho vlasů a vousů. Okradené ženy ho popsaly jako muže s delšími vlasy a vousy a při jeho 30 letech ho tipovaly na pětačtyřicátníka. Včera ho českolipští policisté na Ústecku vypátrali a převezli ho na svou služebnu. Zde si převzal ve zkráceném přípravném řízení záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za kterou ho soud může poslat do vězení na tři roky. K okradení seniorek se kolegům přiznal. Nutno dodat, že jeho vypátrání bylo pro ně velkou prioritou.

14. 1. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

