Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Tvoje cesta načisto na základních školách
Od začátku školního roku proběhl na 2. a 3. základní škole v Rakovníku a také na základní škole v Mutějovicích preventivní program s názvem „Tvoje cesta načisto“.
Tento program je zaměřený na problematiku závislostí a rizikového chování. Zúčastnili se ho žáci sedmých ročníků, kteří měli možnost se otevřeně bavit o tématech, která se jich začínají přímo dotýkat – alkohol, cigarety, návykové látky a novodobé drogy.
Cílem programu bylo posílit sebedůvěru a schopnost odmítnout nabídku návykových látek, ale také rozvíjet kritické myšlení a zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Žáci se seznámili s reálnými příběhy mladých lidí, jejichž život byl ovlivněn závislostí. Také hovořili o dopadech, které si závislosti nesou a to od problémů se zdravím až po ztrátu důvěry, přátelství či životních cílů.
Přednášky probíhají interaktivní formou, mohou si vyzkoušet, jak funguje přístroj Dräger na kontrolu alkoholu v dechu či orientační test na návykové látky. Žáci měli možnost klást otázky, sdílet své názory i zkušenosti. Důraz byl kladen na otevřenou komunikaci a vytvoření bezpečného prostoru pro diskuzi o tématech, která bývají často tabu.
Program „Tvoje cesta načisto“ tak přispěl k prevenci rizikového chování a pomohl žákům lépe porozumět tomu, jaké následky mohou mít i zdánlivě malé experimenty s návykovými látkami.
ÚO Rakovník
9.12.2025
prap. Veronika Cafourková