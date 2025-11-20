Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Tvoje cesta načisto
Žáci 6. a 9. tříd Základní školy v Králově Dvoře – Počaply, prošli v první polovině listopadu preventivním projektem Tvoje cesta načisto. Ten je zaměřený nejen na rizika spojená s užíváním návykových látek, ale také na kriminalitu, prostituci a další nežádoucí patologické jevy.
Děti měly v několika hodinovém programu možnost zhlédnout film, ve kterém vystupuje parta mladých lidí, jejichž životy se po začátku užívání návykových látek začnou rapidně měnit. Zpočátku se do života mladých lidí vpletou cigarety, k nim se přidá alkohol a nakonec i další drogy.
Žákům tímto nabízíme pohled na osudy lidí, kteří neuměli nebo nezvládli říci ne a na ty, kteří dokázali odolat a drogu nikdy nezkusili. Sami pak mají možnost posoudit a vidět, jak se život rychle a nepěkně mění. Děti se rovněž setkají s dalšími jevy, která se na drogovou závislost často nabalují a to je návazná kriminalita v podobě majetkových deliktů, ale rovněž prostituce.
A aby to děti neměly úplně jednoduché, tak do filmu vstupuje virtuální policista, který jim pokládá dotazy z trestního a přestupkového práva. Děti, které byly rozděleny do týmů, společně diskutovaly a odpovídaly na položené dotazy. Tím jsme jim otevřeli možnost dozvědět se užitečné a důležité informace. Celým programem je provázela policejní preventistka, která dětem vysvětlila pojmy a zodpovídala další dotazy.
Tvoje cesta načisto je jedním ze třech hlavních pilířů policejní prevence. V rámci primární prevence se snažíme vstupovat mezi mládež a rozšiřovat její vědomí o rizicích užívání návykových látek a o trestněprávních důsledcích. Rovněž se je vhodným způsobem snažíme motivovat ke zdravému životnímu stylu a vlastní odpovědnosti.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
20. listopadu 2025