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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tváří se jako pokuta

Odkaz v SMS vás dovede na falešný portál občana 

Aktuální vlna smishingových zpráv cílí na zcizení údajů k platební kartě nebo, ještě závažněji, k bankovní identitě oběti. Pomocí ukradené bankovní identity pak podvodníci získávají možnost založit si bankovní účet nebo sjednat půjčku bez vědomí poškozeného, přičemž způsobené škody často dosahují statisícových částek. Záminka zprávy se snaží u příjemce vyvolat dojem, že se dopustil dopravního přestupku, typicky překročení nejvyšší povolené rychlosti. Po kliknutí na odkaz je oběť přesměrována na podvodné stránky, které se vzhledem podobají Portálu občana. Vyplněním a odesláním požadovaných údajů pachatel získává citlivé informace. Následně může být oběť ještě přesměrována na oficiální stránky státní správy, aby celé jednání působilo věrohodně.

A jak se nenachytat? Nikdy neklikejte na odkazy obsažené v podobných zprávách. Informaci si vždy ověřte samostatně, telefonicky nebo zadáním oficiální adresy do internetového prohlížeče nebo využitím oficiální aplikace dané instituce.

por. David Chaloupka, 16. června 2026

Odkazy do noveho okna

falešné stránky 01

falešné stránky 01 

Detailní náhled

falešné stránky 02

falešné stránky 02 

Detailní náhled

falešné stránky 03

falešné stránky 03 

Detailní náhled

falešné stránky 04

falešné stránky 04 

Detailní náhled

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