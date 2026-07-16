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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ťukanec na parkovišti odhalil trestný čin

Řidička, která nabourala do nosiče kol na tažném zařízení, na místě nadýchala 1,29 promile alkoholu. 

Včera krátce po 9. hodině  přijelo na parkoviště Obchodního centra Rýnovka v Želivského ulici v Jablonci nad Nisou vozidlo Hyundai Tuscon, jehož řidička po zaparkování vystoupila a šla nakupovat. Při zajíždění do parkovacího místa si ovšem nevšimla, že nabourala do nosiče kol na tažném zařízení před ní stojícího vozidla, a tak situaci nijak neřešila. 

Potom, co se vrátila z nákupu zpět, na ni na místě čekala majitelka poškozeného nosiče kol i s policisty, které přivolala. Ti mimo jiné řidičku hyundaie podrobili dechové zkoušce s výsledkem 1,29 promile alkoholu. Kromě toho, že jí proto následně zadrželi  řidičský průkaz, nemine ji ani trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Škodu na nosiči kol jsme odhadli na 2 000 korun.

16. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

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kolize na parkovišti 1

kolize na parkovišti 1 

Detailní náhled

kolize na parkovišti 2

kolize na parkovišti 2 

Detailní náhled

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