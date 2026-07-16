Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Ťukanec na parkovišti odhalil trestný čin
Řidička, která nabourala do nosiče kol na tažném zařízení, na místě nadýchala 1,29 promile alkoholu.
Včera krátce po 9. hodině přijelo na parkoviště Obchodního centra Rýnovka v Želivského ulici v Jablonci nad Nisou vozidlo Hyundai Tuscon, jehož řidička po zaparkování vystoupila a šla nakupovat. Při zajíždění do parkovacího místa si ovšem nevšimla, že nabourala do nosiče kol na tažném zařízení před ní stojícího vozidla, a tak situaci nijak neřešila.
Potom, co se vrátila z nákupu zpět, na ni na místě čekala majitelka poškozeného nosiče kol i s policisty, které přivolala. Ti mimo jiné řidičku hyundaie podrobili dechové zkoušce s výsledkem 1,29 promile alkoholu. Kromě toho, že jí proto následně zadrželi řidičský průkaz, nemine ji ani trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Škodu na nosiči kol jsme odhadli na 2 000 korun.
16. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková