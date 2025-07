Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Trutnovský policista zdolal severský půlmaraton

TRUTNOVSKO - „Šéf dopravky“ hájil české barvy.

šéf dopravky TrutnovVedoucí trutnovského dopravního inspektorátu npor. Jiří Prouza se v neděli 15. června 2025 zúčastnil mezinárodního závodu, který spojil dva severské státy. Jednalo se o půlmaraton, který se běžel u příležitosti 25. výročí výstavby mostu přes Øresund, který spojuje Dánskou Kodaň se Švédským Malmö.

Závod se uskutečnil potřetí v historii mostu a byl výjimečný zejména počtem běžců, kterých bylo 42 tisíc ze 118 zemí a mezi nimi i Jirka, který hájil české barvy.

Společně s Jiřím na půlmaraton vyrazil i jeho 23letý syn a starší bratr. Všichni tři se registrovali do tohoto prestižního klání už před rokem a půl.

O to větší zážitek to byl. Vyplatilo se počkat.

Na organizaci závodu dohlédlo „jen“ 1500 pořadatelů, vše proběhlo bez větších problémů, jen kvůli uzavření jedné části mostu se dočasně vyskytly komplikace v dopravě.

Jirka moc dobře ví, jak náročné je dohlížet na bezpečnost a organizaci sportovních akcí s větším počtem osob. V rámci služby na bezpečnost při sportovních i kulturních akcích dohlíží, a proto dle jeho vyjádření patří organizátorům velký obdiv za skvělou práci.

Jiří je sportovcem tělem i duší, jak říká:“ Sny jsou od toho, aby se plnily, výzvy, aby nás hnaly dál!“

por. Pižlová Šárka, DiS.

1.7.2025, 12:40

