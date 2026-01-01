Truhlář  – údržba

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor, odd. údržby budov – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Zbraslav –Na Baních 1304, Praha 5 – dílna a stravování
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
  • pevná pracovní doba: pondělí–pátek 7.00 -15.30 bez so a ne.
  • možnost nástupu: 1. 7. 2026 nebo popř. dle dohody / později/

Náplň práce

  • drobná údržba budov v Praze, jedná se o areály PP ČR
  • opravy křesel, stolů, židlí, výroba polic, střeleckých terčů, prahů, dř. zárubní.
  • montáž nového nábytku
  • práce se dřevem, laminem
  • pro pracovní účely je k disp. plně vybavená dílna, soc. zázemí
  • ne rekonstrukce

Platové pdmínky a další benefity

  • platová třída 7 se mzdou 31 240,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • po zkušební době 4 měsíce přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • zajištěná strava v místě pracoviště
  • možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
  • možnost rekreace v rezortních zařízeních
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
  • dobrá dopravní dostupnost MHD

Požadujeme

  • vyučení v oboru Truhlář – tesař
  • řidičské oprávnění skupiny, B“ – není podmínkou
  • bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestu)

Další informace

  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu karel.kozel@pcr.cz s předmětem „Truhlář – údržba budov“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odd. na č. 731 518 546.

Pokud nebudete do 20 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.                              

