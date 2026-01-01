Truhlář – údržba
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor, odd. údržby budov – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Zbraslav –Na Baních 1304, Praha 5 – dílna a stravování
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
- pevná pracovní doba: pondělí–pátek 7.00 -15.30 bez so a ne.
- možnost nástupu: 1. 7. 2026 nebo popř. dle dohody / později/
Náplň práce
- drobná údržba budov v Praze, jedná se o areály PP ČR
- opravy křesel, stolů, židlí, výroba polic, střeleckých terčů, prahů, dř. zárubní.
- montáž nového nábytku
- práce se dřevem, laminem
- pro pracovní účely je k disp. plně vybavená dílna, soc. zázemí
- ne rekonstrukce
Platové pdmínky a další benefity
- platová třída 7 se mzdou 31 240,- Kč (dle započitatelné praxe)
- po zkušební době 4 měsíce přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- zajištěná strava v místě pracoviště
- možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
- možnost rekreace v rezortních zařízeních
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, dětský tábor a další)
- dobrá dopravní dostupnost MHD
Požadujeme
- vyučení v oboru Truhlář – tesař
- řidičské oprávnění skupiny, B“ – není podmínkou
- bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestu)
Další informace
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu karel.kozel@pcr.cz s předmětem „Truhlář – údržba budov“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odd. na č. 731 518 546.
Pokud nebudete do 20 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.