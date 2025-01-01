Truhlář
KŘP Jihomoravského kraje – oddělení provozu a údržby majetku – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Brno
- pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba 4 měsíce
- pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.
Charakteristika pracovního místa
- individuální zhotovování náročného prototypového nebo slohového nábytku
Náplň práce
- samostatně zhotovuje složité individuální výrobky, např. sedací nábytek, skříňový nábytek apod.,
- opravuje nábytek a ostatní dřevěné a dřevotřískové díly vnitřního zařízení,
- montuje a demontuje korpusy skříňového nábytku,
- hobluje řezivo, přířezy, vlysy a velkoplošné materiály, provádí jejich formátování, dýhování, povrchovou úpravu
Platové podmínky a další benefity
- 7. platová třída - 29 120 Kč (nař. vl. 286/2024 Sb.),
- po zapracování možnost osobního příplatku,
- možnost čerpání prostředků z FKSP,
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna,
- možnost firemní mateřské školky
- sociální jistotu, zázemí a perspektivu státní organizace
Kvalifikační předpoklady a další požadavky k výkonu práce:
- vyučení v oboru truhlář, maturitní zkouška výhodou,
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
- dobrý zdravotní stav,
- schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, pečlivost, zručnost,
- odolnost vůči stresovým situacím,
- trestní bezúhonnost
Další informace
- možnost nástupu: podle dohody
Písemnou žádost, strukturovaný životopis, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu
a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení provozu a údržby majetku
Kounicova 24, 611 32 Brno
popř. e-mailem:krpb.podatelna@policie.gov.cz
Další informace poskytne: Roman Berky, vedoucí Oddělení provozu a údržby majetku,
tel.: 974 622 533.