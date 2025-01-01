Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Truhlář

KŘP Jihomoravského kraje – oddělení provozu a údržby majetku – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr 


 

Obecně

  • místo výkonu práce: Brno
  • pracovní poměr na dobu určitou, po roce možnost doby neurčité, zkušební doba 4 měsíce
  • pracovní doba po-pá 7:00 – 15:30 hod.

Charakteristika pracovního místa

  • individuální zhotovování náročného prototypového nebo slohového nábytku

Náplň práce

  • samostatně zhotovuje složité individuální výrobky, např. sedací nábytek, skříňový nábytek apod.,
  • opravuje nábytek a ostatní dřevěné a dřevotřískové díly vnitřního zařízení,
  • montuje a demontuje korpusy skříňového nábytku,
  • hobluje řezivo, přířezy, vlysy a velkoplošné materiály, provádí jejich formátování, dýhování, povrchovou úpravu

Platové podmínky a další benefity

  • 7. platová třída - 29 120 Kč (nař. vl. 286/2024 Sb.),
  • po zapracování možnost osobního příplatku,
  • možnost čerpání prostředků z FKSP,
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna,
  • možnost firemní mateřské školky
  • sociální jistotu, zázemí a perspektivu státní organizace

Kvalifikační předpoklady a další požadavky k výkonu práce:

  • vyučení v oboru truhlář, maturitní zkouška výhodou,
  • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
  • dobrý zdravotní stav,
  • schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, pečlivost, zručnost,
  • odolnost vůči stresovým situacím,
  • trestní bezúhonnost

Další informace

  • možnost nástupu: podle dohody

Písemnou žádost, strukturovaný životopis, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu
a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení provozu a údržby majetku
Kounicova 24, 611 32 Brno
popř. e-mailem:krpb.podatelna@policie.gov.cz

Další informace poskytne: Roman Berky, vedoucí Oddělení provozu a údržby majetku,
tel.: 974 622 533.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 