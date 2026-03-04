Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Troufnete si na fyzické prověrky k Policii ČR? Přijďte si je vyzkoušet!
Zajímá Vás, jestli byste obstáli ve fyzických testech Policie ČR? Přijďte si 31. března 2026 na Zbraslav nezávazně vyzkoušet policejní fyzické prověrky a otestovat svou kondici.
Zajímá Vás, jestli byste obstáli ve fyzických testech, které musí splnit každý budoucí policista? Nebo přemýšlíte o kariéře u Policie ČR a chcete si vše nejdříve nezávazně vyzkoušet? Máte jedinečnou příležitost!
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje zve všechny zájemce starší 18 let na ukázkové fyzické prověrky, které se uskuteční 31. března 2026 od 13:00 hodin v budově Krajského ředitelství policie Středočeského kraje na Zbraslavi, Na Baních 1535.
Registrace účastníků bude probíhat od 12:30 do 13:15 hodin.
Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet disciplíny, které musí zvládnout každý uchazeč o službu u Policie ČR. Zjistíte, jak na tom jste s kondicí, a zároveň si můžete ověřit, zda by pro Vás práce policisty mohla být tou správnou životní cestou.
A to není všechno – pokud se Vám podaří prověrky úspěšně splnit, získáte osvědčení o jejich absolvování s platností 18 měsíců. V případě, že se později rozhodnete skutečně vstoupit do služeb Policie ČR, může Vám toto osvědčení ušetřit část přijímacího řízení.
Přijďte si otestovat svou fyzičku, posunout své hranice a možná udělat první krok k nové kariéře.
Těšíme se na Vás a držíme palce všem, kteří se rozhodnou výzvu přijmout!
nprap. Veronika Borovičková
4. března 2026
Plakát Zbraslav_A3_final.jpg