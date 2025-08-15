Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Tropické teploty bez úhony!
Horko je host, který se neptá!
Stejně jako na začátku letních prázdnin, tak i v současné době se snažíme touto cestou upozornit všechny na nebezpečí spojené s vysokými teplotami. Léto má být o odpočinku, zážitcích a bezpečí. Tropické teploty ale každoročně přinášejí i krizové situace, které mohou mít fatální následky. Proto apelujeme na všechny řidiče, rodiče i cestovatele, buďte prozíraví, jednejte s rozvahou a nenechte situace dojít do bodu, kdy už nelze nic vrátit.
🚗 Nikdy nenechávejte děti nebo zvířata v autě. Ani na chvilku!
• Teplota ve vozidle může za pár minut vystoupat na hodnoty, které jsou smrtelně nebezpečné.
• Stačí „jen na pět minut“ a může dojít k přehřátí organismu, zástavě dýchání a následné tragédii.
• Pokud uvidíte dítě nebo zvíře uvězněné v rozpáleném autě, ihned volejte linku 158. Neváhejte jednat.
🚙 V kolonách a na cestách:
• Mějte vždy dostatek tekutin – pro všechny ve vozidle, včetně domácích mazlíčků.
• Větrejte nebo používejte klimatizaci s rozumem, pravidelně zastavujte a věnujte se odpočinku.
• Nenechávejte nikoho ve voze samotného, zejména pokud stojíte déle na místě – i se staženými okny dochází k přehřívání interiéru.
🐾 Zvířata trpí potichu!
• Domácí mazlíčci nemají možnost říct si o pomoc. V uzavřeném autě se přehřejí velmi rychle.
• Pokud cestujete se zvířetem, zajistěte větrání, přístup k vodě a pravidelné přestávky.
🔔 Na co pamatovat:
• Plánujte trasy s ohledem na počasí.
• Vždy mějte s sebou vhodné zásoby vody, stínicí prvky a prostředky první pomoci.
• Sledujte aktuální dopravní situaci a případné výstrahy od IZS nebo dopravních zpravodajů.
Svým zodpovědným chováním a přístupem může každý z nás přispět k tomu, že se domů vrátíme živí, zdraví a s dobrým pocitem.
Pamatujte, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí.
15. srpna 2025
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje