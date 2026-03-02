Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Trojice vyklidila garáž
Svolení ovšem neměli.
Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání tří Mostečanů ve věku 23, 38 a 40 let ze spáchání přečinu krádeže vloupáním za téměř čtvrt milionu korun. Jednoho krásného dne se domluvili a bez vědomí majitelky doslova vyklidili cizí garáž. Do té se měli dostat obvyklým způsobem, násilím. Podle protokolu přeštípli visací zámek a na samotných vratech poškodili veškeré zabezpečení. Za vraty je čekal v malém prostoru uskladněný poklad a trojice si vyzkoušela vyklízecí práce. Nic nezůstalo bez povšimnutí. Z garáže zmizelo téměř vše, co se dalo zpeněžit. Jednalo se kempovací stan a spacáky, sportovní vybavení jako jsou brusle, lyžařské vybavení, snowboard, několik kufrů, motokrosová motorka, koloběžka, helmy nebo sada zimních pneumatik a mnoho dalšího.
Část odcizených věcí se podařilo Mostečanům rychle prodat. Část lupu se majitelce vrátil, a to díky jejímu vlastnímu přičinění. Poškozená se vydala na místní trhy, kde na část svých věcí narazila. Ihned kontaktovala policisty, kteří zajistili vše, co si oprávněná majitelka poznala.
Aby toho nebylo málo, 38letý obviněný má trestní stíhání rozšířené o další skutky. Těmi jsou další vykradená garáž. Do té se podle vyšetřovatele vloupal tak, že poškodil zdivo a odcizil nafukovací kajak s veškerým příslušenstvím za několik tisíc korun. Policisté mu kladou za vinu i vykradený sklep, který je v domě, ve kterém sám bydlel. Tam měl odcizením věcí a poškozením majetku napáchat další škodu ve výši 40 tisíc korun. Aby tomu kriminalisté udělali přítrž, navrhli umístění tohoto stíhaného do vazební věznice. To bylo akceptováno. Za mřížemi čeká i jeho 23letý komplic. Ten už je odsouzený za spáchání jiné trestné činnosti. Všem třem hrozí v případě uznání viny až osmiletý trest ve vězení.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
2. března 2026