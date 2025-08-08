Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Trojice vězňů odešla z nestřeženého pracoviště na Chebsku
Pomozte při pátrání, volejte na linku 158.
Policisté v Karlovarském kraji v současné době pátrají po trojici vězňů, která odešla dnes, tedy v pátek 8. srpna krátce po 11. hodině, z nestřeženého pracoviště v Hazlově na Chebsku.
V době odchodu z nestřeženého pracoviště měli na sobě oranžové triko, šedé montérky a pracovní obuv.
Ve výkonu trestu odnětí svobody jsou všichni tři za různou majetkovou trestnou činnost.
Více informací k hledaným vězňům najdete na těchto odkazech:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12590808251902
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13140808251902
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13200808251902
V případě, že odkaz již není aktivní, byly hledané osoby nalezeny.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným mužům volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jakub Kopřiva
8. 8. 2025