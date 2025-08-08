Policie České republiky  

Karlovarský kraj

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Trojice vězňů odešla z nestřeženého pracoviště na Chebsku

Pomozte při pátrání, volejte na linku 158. 

Policisté v Karlovarském kraji v současné době pátrají po trojici vězňů, která odešla dnes, tedy v pátek 8. srpna krátce po 11. hodině, z nestřeženého pracoviště v Hazlově na Chebsku.

V době odchodu z nestřeženého pracoviště měli na sobě oranžové triko, šedé montérky a pracovní obuv.

Ve výkonu trestu odnětí svobody jsou všichni tři za různou majetkovou trestnou činnost.

Více informací k hledaným vězňům najdete na těchto odkazech:

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=12590808251902

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13140808251902

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13200808251902

V případě, že odkaz již není aktivní, byly hledané osoby nalezeny.

V případě jakýchkoliv informací k hledaným mužům volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva
8. 8. 2025

