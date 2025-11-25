Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Trojice mladíků řádila nejen na Českobudějovicku
Na svědomí mají několik vloupání do výdejních boxů.
Poslední vloupání do výdejního boxu, ke kterému došlo v pátek kolem půl třetí hodiny ráno v ulici Ledenická v krajském městě odhalilo, že mladíci zadržení na místě toho mají na svědomí daleko víc. Povedená trojice se v uplynulém měsíci pohybovala nejen na Českobudějovicku, kde se vloupávali do výdejních boxů, ale vyjížděli i mimo krajské město. V tuto chvíli kriminalisté vědí, že jde o čtyři místa, kde se vloupali do desítek skříněk, ze kterých ukradli věci v hodnotě přesahující 100 000 korun. Poškozením pak způsobili škodu za bezmála 500 000 korun. Pomyslná klec spadla právě uplynulý pátek, když na vloupání do boxu upozornil všímavý občan. Operační důstojník pak na místo vyslal českobudějovické policejní kynology a jejich kolegy z oddělení hlídkové služby. Ti pak na místě zadrželi dva z povedené trojice, a také zajistili věci, které chtěli zloději ukrást a dále prodat. Tak totiž fungovali doposud. Vykradli skříňky výdejního boxu a věci dále prodávali. Třetí se sice dal na útěk, ale jako obviněný ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci skončil spolu s dvěma kumpány také. Kriminalisté se tomuto případu dále intenzivně věnují.
25. listopadu 2025