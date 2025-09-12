Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Trojice maskovaných nenechavců obrala seniora
Kriminalisté rozlouskli případ prchajících mužů.
Lounští kriminalisté v uplynulých dnech sdělili obvinění trojici mužů, která měla před několika týdny obrat seniora o jeho úspory za bílého dne na jedné z žateckých ulic.
Ihned po předání tohoto případu od žateckého obvodního oddělení, kriminalisté sbírali důkazy a kamerové záznamy, díky kterým se dostali na stopu třech tou dobou neznámých pachatelů. Zjistili, že si trojice vytipovala a sledovala seniora již nějakou dobu, přičemž v nestřežený okamžik se zamaskovala a dotyčného okradla. Za běhu měli z ruky sedmdesátiletého muže vytrhnout malou pánskou tašku s osobními věcmi a finanční hotovostí. Na videozáznamu bylo zřetelné, že se poškozený snaží maskované osoby dostihnout, to se mu ale nepodařilo.
Nyní toto klade vyšetřovatel za vinu osmnáctiletému muži ze Žatecka, devatenáctiletému muži taktéž ze Žatecka a dvacetiletému muži z Mostecka. Pro tyto muže si policisté s kriminalisty došli až do jejich bydliště, kde je zadrželi. Za toto jednání jim v případě uznání viny soudem hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje