Trnkobraní 2025
Klid, jaký by si policisté přáli každý den.
Vizovické Trnkobraní 2025 je za námi a policisté mohou s úlevou konstatovat: letos šlo o nejpoklidnější ročník vůbec. Tři dny festivalového veselí proběhly bez výrazných incidentů a vážnějších prohřešků.
Během víkendu se policisté soustředili především na bezpečnost v dopravě a dohled nad veřejným pořádkem. A i když hudba hrála naplno, zákon zůstal nedotčen – tedy téměř. Čtyři řidiči totiž nepočkali na úplnou střízlivost a zastavili jsme je pod vlivem alkoholu. Rekordmanku víkendu představovala šestatřicetiletá žena, která v sobotu dopoledne nadýchala téměř 1,5 promile. Pro ni i ostatní tři muže to znamenalo okamžitý zákaz další jízdy a pravděpodobně i tučnější pokutu, ať už ve správním nebo v soudním řízení.
Kromě těchto případů jsme řešili několik drobných dopravních přestupků a nesprávně zaparkovaných vozidel – nic, co by festivalovou atmosféru výrazně pokazilo.
Letos dorazilo podstatně méně návštěvníků, než jsme z předchozích let zvyklí. Právě to podle nás přispělo k pohodovému průběhu celé akce.
25. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková