Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Trnkobraní 2025

Klid, jaký by si policisté přáli každý den. 

Vizovické Trnkobraní 2025 je za námi a policisté mohou s úlevou konstatovat: letos šlo o nejpoklidnější ročník vůbec. Tři dny festivalového veselí proběhly bez výrazných incidentů a vážnějších prohřešků.

Během víkendu se policisté soustředili především na bezpečnost v dopravě a dohled nad veřejným pořádkem. A i když hudba hrála naplno, zákon zůstal nedotčen – tedy téměř. Čtyři řidiči totiž nepočkali na úplnou střízlivost a zastavili jsme je pod vlivem alkoholu. Rekordmanku víkendu představovala šestatřicetiletá žena, která v sobotu dopoledne nadýchala téměř 1,5 promile. Pro ni i ostatní tři muže to znamenalo okamžitý zákaz další jízdy a pravděpodobně i tučnější pokutu, ať už ve správním nebo v soudním řízení.

Kromě těchto případů jsme řešili několik drobných dopravních přestupků a nesprávně zaparkovaných vozidel – nic, co by festivalovou atmosféru výrazně pokazilo.

Letos dorazilo podstatně méně návštěvníků, než jsme z předchozích let zvyklí. Právě to podle nás přispělo k pohodovému průběhu celé akce. 

25. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 