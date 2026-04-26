Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Třípruhovou silnici I/9 v České Lípě v sobotu zablokovala nehoda

Jeden člověk při ní utrpěl středně těžké zranění. 

V sobotu kolem 9.30 najel řidič fabie z nájezdové větve ve směru od ulice u Ploučnice v České Lípě na silnici I/9 a následně na této třípruhové silnici nezvládl bezpečně přejet z jednoho pruhu do druhého. Při tomto manévru ohrozil cisternu, která projížděla ve směru od Sosnové na Nový Bor. V úrovni přemostění na silnici I/9 se obě vozidla bočně střetla a tento  náraz odhodil fabii do protisměrného pruhu, kde se střetl s projíždějícím vozidlem tovární značky Peugeot 208. Oba řidiče osobních vozidel převezla zdravotnická záchranná služba sanitou do českolipské nemocnice s blíže nespecifikovaným zraněním, spolujezdkyně z peugeotu utrpěla středně těžké zranění a její stav si vyžádal transport do Krajské nemocnice v Liberci.

26. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

Odkazy do noveho okna

Foto 1

Foto 1 

Detailní náhled

Foto 2

Foto 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 