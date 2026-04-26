Třípruhovou silnici I/9 v České Lípě v sobotu zablokovala nehoda
Jeden člověk při ní utrpěl středně těžké zranění.
V sobotu kolem 9.30 najel řidič fabie z nájezdové větve ve směru od ulice u Ploučnice v České Lípě na silnici I/9 a následně na této třípruhové silnici nezvládl bezpečně přejet z jednoho pruhu do druhého. Při tomto manévru ohrozil cisternu, která projížděla ve směru od Sosnové na Nový Bor. V úrovni přemostění na silnici I/9 se obě vozidla bočně střetla a tento náraz odhodil fabii do protisměrného pruhu, kde se střetl s projíždějícím vozidlem tovární značky Peugeot 208. Oba řidiče osobních vozidel převezla zdravotnická záchranná služba sanitou do českolipské nemocnice s blíže nespecifikovaným zraněním, spolujezdkyně z peugeotu utrpěla středně těžké zranění a její stav si vyžádal transport do Krajské nemocnice v Liberci.
26. 4. 2026
por. Bc. Ivana Baláková