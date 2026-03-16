Třináctiletý mladík pomáhal u vážné dopravní nehody ve Vlašimi

Jeho odvahu dnes ocenili policisté i zástupci města. 

Benešovští policisté i zástupci města Vlašim dnes ocenili 13letého Matthiase, který byl svědkem vážné dopravní nehody osobního vozidla a motocyklu 26. února tohoto roku. 

K nehodě došlo v odpoledních hodinách ve Vlašimi a motocyklista při ní utrpěl velmi vážná a mnohočetná poranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.

Celá událost se stala doslova před zraky 13letého Matthiase, který nehodu i její následky viděl jako přímý svědek. Právě v této kritické situaci sehrál důležitou roli. Matthias zachoval chladnou hlavu, nezpanikařil, ani ve chvíli, když viděl vážně zraněného motocyklistu, neváhal ani chvíli a okamžitě nehodu oznámil na tísňovou linku. Operátorovi pak situaci na místě podrobně popisoval a to včetně veškerých okolností o tom, co se na místě odehrálo.  Svým rychlým a zodpovědným jednáním přispěl k tomu, že se zraněnému motorkáři dostalo rychlé pomoci.
Vzhledem k tomu, že k nehodě došlo v těsné blízkosti služebny hasičů, byli hasiči na místě během chvilky a zraněnému motorkáři začali poskytovat pomoc.

Policisté si takového jednání velmi váží. I přes svůj nízký věk chlapec zachoval klid, projevil velkou dávku odvahy, pohotovosti a lidskosti, které jsou v podobných situacích mimořádně důležité. Za své chování si Matthias zaslouží velké poděkování a uznání. Z těchto důvodů se mladíka rozhodlo ocenit vedení policie z územního odboru Benešov, které se spojilo se zástupci města Vlašim a ti se k ocenění rádi přidali.

Ocenění dnes mladík převzal od zástupkyně ředitele územního odboru Benešov plk. Mgr. Lucie Ratajové a starosty města Vlašim Mgr. Luďka Jeništy, kteří se rozhodli jeho čin veřejně vyzdvihnout, ocenit ho za jeho odvahu a zodpovědné chování. Od benešovských policistů Matthias převzal čestnou medaili a od policie i města i malý dar v podobě poukázky do prodejny se sportovním oblečením a vybavením, kterou jako sportovec zajisté využije.

Jednání Matthiase je důkazem toho, že i velmi mladí lidé mohou v krizových situacích jednat zodpovědně a pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. 

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. března 2026

