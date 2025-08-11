Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Tři vysoké rychlosti na dálnici D1
Dálniční policisté u víkendu řešili 39 přestupků překročení rychlosti
Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov v průběhu uplynulého víkendu řešili 39 dopravních přestupků, které se týkaly překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Ve třech případech za vysoké překročení rychlosti přišli řidiči na místě o řidičský průkaz.
Se služebním motorovým vozidlem v civilním provedení, které je vybaveno zařízením sloužícím k měření rychlosti, změřili v sobotu 9. srpna vysokou rychlost osobnímu vozidlu Audi A6 s německou registrační značkou. Dvaačtyřicetiletý řidič projížděl s vozidlem po dálnici D1 kolem půl desáté dopoledne ve směru jízdy na Prahu. V úseku na 100. kilometru, kde je nejvyšší dovolená rychlost 130 km/h, mu policisté naměřili rychlost 214 km/h. Osobní vozidlo bylo s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu na dálnici předepsaným způsobem zastaveno na nejbližším dálničním sjezdu. Řidiče policisté vyzvali, aby předložil doklady potřebné k řízení a provozu vozidla. U řidiče policisté provedli orientační dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl negativní. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Jelikož existovalo důvodné podezření, že se bude řidič vyhýbat řízení o přestupku, nebo že případné vymáhání uložené pokuty by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě by nebylo vůbec možné, byla od výše jmenovaného vybrána kauce ve výši 10 000, kterou uhradil na místě v hotovosti.
Dvě další vysoká překročení rychlosti zaznamenali v rámci běžného výkonu služby policisté na dálnici D1 v neděli 10. srpna. Krátce před devátou hodinou ranní projíždělo po dálnici osobní vozidlo Audi RS7 s německou registrační značkou. Devětačtyřicetiletý řidič s vozidlem projížděl směrem na Prahu a na 87. kilometru mu policejní radar naměřil rychlost 204 km/h. I tento řidič přišel o řidičský průkaz a policisté mu uložili kauci ve výši 10 000 korun. Rychlost 186 km/h zaznamenal policejní radar na 134, 5km ve směru jízdy na Brno řidiči osobního vozidla Porsche Cayenne s českou registrační značkou odpoledne deset minut po půl druhé. Osmašedesátiletý řidič přišel na místě o řidičský průkaz. S řidičem policisté na místě sepsali oznámení o dopravním přestupku, který bude s řidičem řešit místně příslušný správní orgán ve správním řízení.
"Pokud po dálnici projíždí řidič s vozidlem tak vysokou rychlostí, ohrožuje tím nejen svoji vlastní bezpečnost, ale především ostatní účastníky silničního provozu. V sobotu i v neděli byl v průběhu dne na dálnici D1 silný provoz a jakákoliv dopravní nehoda nebo jiná mimořádná událost by průjezdnost dálnice mohla výrazně zkomplikovat,“ uvedl npor. Bc. Jiří Chvátal, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov s tím, že policisté dohlížejí na bezpečnost a plynulost na dálnici nejen v průběhu dne, ale i v nočních hodinách, a to včetně kontroly dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.
Možnost zadržet na místě řidičský průkaz při vysokém překročení rychlosti dává policistům novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která je účinná od 1. ledna loňského roku. Pokud řidič při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více musí počítat s tím, že mu policisté na místě zadrží řidičský průkaz a jeho přestupek se bude řešit ve správním řízení, kde mu hrozí pokuta až 25 000 korun, zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a v rámci bodového systému dostane šest trestných bodů.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
11. srpen 2025